Люба помоги пожалуйста решить логическую задачу !!! В 5 -м классе лучше всех решают ??адачки по математики Андрей Боря Вася и Гена . Перед математической олимпиадой их друзья делали прогнозы . Первый друг сказал - Все задачки р...
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Люба помоги пожалуйста решить логическую задачу !!! В 5 -м классе лучше всех решают ??адачки по математики Андрей Боря Вася и Гена . Перед математической олимпиадой их друзья делали прогнозы . Первый друг сказал - Все задачки решит Андрей и Боря .Второй друг сказал - Все задачки решит Андрей и Гена . Третий друг сказал - Все задачки решит Вася и Боря . Действительно все задачки решили только два пятиклассника . Причем двое друзей угодали одного из школьников , решивших все задачи , а второго не угодали . А третий друг не смог угодать никого .Кто решил все задачи ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третий друг не смог угодать никого, следовательно Вася и Боря не решили все задачи. Первый и второй друг угадали только одного пятиклассника, который смог решить все задачи и это был Андрей.
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