Попытайся написать волшебную сказку чтобы в ней были традиционные приемы народной сказки

Литература
Попытайся написать волшебную сказку чтобы в ней были традиционные приемы народной сказки
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Автор: Гость
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Гость:
Вот это сказка))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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