В мешке лежат красные белые шары. Петя вынул 1 шар, потом заглянул в мешок и сказал: "3|5 оставшихся шаров-белые", после чего положил шар обратно в мешок. Затем Вася вынул один шар, заглянул в мешок и сказал: "4|7 оставшихся ша...

Математика

В мешке лежат красные белые шары. Петя вынул 1 шар, потом заглянул в мешок и сказал: "3|5 оставшихся шаров-белые", после чего положил шар обратно в мешок. Затем Вася вынул один шар, заглянул в мешок и сказал: "4|7 оставшихся шаров-белые". Сколько шаров было в мешке первоначально?

Автор: Гость