В мешке лежат красные белые шары. Петя вынул 1 шар, потом заглянул в мешок и сказал: "3|5 оставшихся шаров-белые", после чего положил шар обратно в мешок. Затем Вася вынул один шар, заглянул в мешок и сказал: "4|7 оставшихся ша...
Математика
В мешке лежат красные белые шары. Петя вынул 1 шар, потом заглянул в мешок и сказал: "3|5 оставшихся шаров-белые", после чего положил шар обратно в мешок. Затем Вася вынул один шар, заглянул в мешок и сказал: "4|7 оставшихся шаров-белые". Сколько шаров было в мешке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество оставшихся шаров делится на 5 и на 7, то есть равно 5*7=35. А сначала было 36. Петя вынул шар, осталось 3/5*35=21 белый шар. Вася вынул шар, осталось 4/7*35=20 белых шаров. Значит, было 21 белый и 15 черных. Петя вынул чёрный, осталось 21 белый и 14 чёрных. Вася вынул белый, осталось 20 белых и 15 чёрных. Ответ: сначала было 36 шаров.
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