Выполните действия 0,84×100×0,1+595,9×0,01-(9,115÷0,01-8,56÷0,1)÷100=
Математика
Выполните действия 0,84×100×0,1+595,9×0,01-(9,115÷0,01-8,56÷0,1)÷100=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,84×100×0,1+595,9×0,01-(9,115÷0,01-8,56÷0,1)÷100=6,1 как-то так
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