Выполните действия: 1) 2.2/5:0,4-3,7; 2) 1/4*10+3,5; 3) 3,25*4-3/5; 4)2.1/2:0,5+3,6; 5)1.3\4*0,4+0,3; 6)7\10:0,2-0,5.
Математика
Выполните действия: 1) 2.2/5:0,4-3,7; 2) 1/4*10+3,5; 3) 3,25*4-3/5; 4)2.1/2:0,5+3,6; 5)1.3\4*0,4+0,3; 6)7\10:0,2-0,5.
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1)-2,6 2)6 3)12,4 4)4,7 5)0,43 6)3
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