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Выполните действия (3a/2b)^3*16b^5/9a^4
Алгебра
Выполните действия (3a/2b)^3*16b^5/9a^4
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Гость:
(27a^3*16b^5)/ /8b^3*9a^4=(3*2b²)/a= =6b²/a
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