Составь предложение по любому рисунку солнце подснежник
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Составь предложение по любому рисунку солнце подснежник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как только солнце стало светить ярче, из-под снега появились подснежники
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