Тлумачне значення слів дикий , браконьєр та примовляти
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Тлумачне значення слів дикий , браконьєр та примовляти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДИ́КИЙ ,1. Який перебуває у первісному природному стані, живе на волі, не приручений, на відміну від свійського (про тварин).
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