Вспомним "забытые" слова: 1 Прообраз хоккея у древних славян. 2 Строение для сушки снопов. 3 Крестьянские портянки.
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Вспомним "забытые" слова: 1 Прообраз хоккея у древних славян. 2 Строение для сушки снопов. 3 Крестьянские портянки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Игра Чур. 2. Овин. 3. Онучи.
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