Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В . Какую мощность имеет лампочка стоп сигнала , если ее сопротивление 7 Ом?
Физика
Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В . Какую мощность имеет лампочка стоп сигнала , если ее сопротивление 7 Ом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=U2/R N=144/7=20,6Вт
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