Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В . Какую мощность имеет лампочка стоп сигнала , если ее сопротивление 7 Ом?

Физика

Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В . Какую мощность имеет лампочка стоп сигнала , если ее сопротивление 7 Ом?

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