Помогите пожалуйста: У кого из литераторов считается, что учителем его творчества является русский народ? а)А. Чехов б)Н. Лесков в)Д. Самойлов г)М. Пришвин

Литература
Помогите пожалуйста: У кого из литераторов считается, что учителем его творчества является русский народ? а)А. Чехов б)Н. Лесков в)Д. Самойлов г)М. Пришвин
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю чио это М Прившин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Скласти зі слів словосполучення коза, з, козеня
Ответить
Биология
У каких животных в процессе эволюции появляется второй круг кровообращения?
Ответить
Русский язык
Спиши слова. раздели их для переноса. в скобках укажи количество слогов. жемчужина, июнь, рояль, материя, дети, ишак, диета, шаг, змея, гигиена, ...
Ответить
История
Объясни почему князя Ярослава прозвали "мудрым"
Ответить
Окружающий мир
Сколько лет стояли белокаменные стены московского кремля?
Ответить