Помогите пожалуйста: У кого из литераторов считается, что учителем его творчества является русский народ? а)А. Чехов б)Н. Лесков в)Д. Самойлов г)М. Пришвин

Литература

Помогите пожалуйста: У кого из литераторов считается, что учителем его творчества является русский народ? а)А. Чехов б)Н. Лесков в)Д. Самойлов г)М. Пришвин

Автор: Гость