Помогите пожалуйста: У кого из литераторов считается, что учителем его творчества является русский народ? а)А. Чехов б)Н. Лесков в)Д. Самойлов г)М. Пришвин
Литература
Помогите пожалуйста: У кого из литераторов считается, что учителем его творчества является русский народ? а)А. Чехов б)Н. Лесков в)Д. Самойлов г)М. Пришвин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю чио это М Прившин
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