Сколько лет стояли белокаменные стены Московского Кремля
Окружающий мир
Сколько лет стояли белокаменные стены Московского Кремля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С 1366-1367,по приказу Дмитрия Донского!
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