Литературное произведение , написанное для театрального предмтавления А ) расска?? В ) песня С ) пьеса D ) басня

Литература
Литературное произведение , написанное для театрального предмтавления А ) расска?? В ) песня С ) пьеса D ) басня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С) Пьеса. Потому что, пьеса это театральное представление 
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