Роль икон в жизни человека ( небольшой рассказ).

Окружающий мир
Роль икон в жизни человека ( небольшой рассказ).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если людям что-то нужно, то они обращаются к иконе, которая помогает, и оберегает твой дом. ты всегда можешь попросить у иконы что либо. также можно молится за родственников иконе, которая не откажет тебе в помощи. она видит всё что ты делаешь, все плохие вещи, так что нельзя делать грехов, икона всё видит.
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