Роль икон в жизни человека ( небольшой рассказ).

Гость: Гость:

Если людям что-то нужно, то они обращаются к иконе, которая помогает, и оберегает твой дом. ты всегда можешь попросить у иконы что либо. также можно молится за родственников иконе, которая не откажет тебе в помощи. она видит всё что ты делаешь, все плохие вещи, так что нельзя делать грехов, икона всё видит.