Как написать сочинение на нравственно тему 3 класс?

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Как написать сочинение на нравственно тему 3 класс?
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Гость:
Сочинение на тему:     Зима.    Заботливой хозяйкой зима пришла в наш лес. Вот лесная опушка. Тут уже на славу потрудилась метелица. В тяжелые снеговые шубы нарядила она ели и сосны, нахлобучила им белоснежные шапки, даже веточкам сделала царский подарок - пуховые рукавички. А рябине подарила белую шаль. Из-под неё виднеются гроздья ягод, словно красные серьги. Вот из-за серой тучки выглянуло ясное солнышко, и не узнать нашей опушки. Заискрилось всё кругом, засверкал снег в утренних лучах. Вздрогнули мохнатые веточки елок и потянулись к солнцу. Настойчивее застучал трудяга - дятел. В такое утро и усталости не чувствуется. Вышла белка из дупла, на солнышке погреться. Веселее перекликаются птицы. А воздух, пронизанный мерцающими пылинками, искрится. Легко дышится в зимнем лесу. Хорошо провести здесь выходной день, а потом написать сочинение - описание зимы.  вот как то так

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