Распространить предложения, используя слова для справок письменно задай к ним во??рос. образец. Учительница выслушала наш рассказ.—Учительница (как?) внимательно выслушала наш рассказ. Начался дождь. _____________ Мы набрали мн...
Русский язык
Распространить предложения, используя слова для справок письменно задай к ним во??рос. образец. Учительница выслушала наш рассказ.—Учительница (как?) внимательно выслушала наш рассказ. Начался дождь. _____________ Мы набрали много грибов и ягод. _____________ Света решила задачу. _____________ Ребята выучили стихотворение. _____________ СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: сегодня, неожиданно, наизусть, правильно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня мы набрали много грибов и ягод Света правильно решила задачу Ребята выучили стихотворение наизусть Неожиданно начался дождь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык