Распространить предложения, используя слова для справок письменно задай к ним во??рос. образец. Учительница выслушала наш рассказ.—Учительница (как?) внимательно выслушала наш рассказ. Начался дождь. _____________ Мы набрали мн...

Русский язык

Распространить предложения, используя слова для справок письменно задай к ним во??рос. образец. Учительница выслушала наш рассказ.—Учительница (как?) внимательно выслушала наш рассказ. Начался дождь. _____________ Мы набрали много грибов и ягод. _____________ Света решила задачу. _____________ Ребята выучили стихотворение. _____________ СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: сегодня, неожиданно, наизусть, правильно.

Автор: Гость