Распространить предложения, используя слова для справок письменно задай к ним во??рос. образец. Учительница выслушала наш рассказ.—Учительница (как?) внимательно выслушала наш рассказ. Начался дождь. _____________ Мы набрали мн...

Русский язык
Распространить предложения, используя слова для справок письменно задай к ним во??рос. образец. Учительница выслушала наш рассказ.—Учительница (как?) внимательно выслушала наш рассказ. Начался дождь. _____________ Мы набрали много грибов и ягод. _____________ Света решила задачу. _____________ Ребята выучили стихотворение. _____________ СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: сегодня, неожиданно, наизусть, правильно.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня мы набрали много грибов и ягод Света правильно решила задачу Ребята выучили стихотворение наизусть  Неожиданно начался дождь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как написать сочинение на нравственно тему 3 класс?
Ответить
Биология
Почки у рыб. К какой системе органов принадлежат, какую функцию выполняют.
Ответить
Физика
Смертельная доза радиации в год (в Греях)
Ответить
Математика
При каких значениях а выполняется неравенство (а2+6)(3а-7)≥0
Ответить
Русский язык
На какой вопрос отвечает родительный падеж
Ответить