Переведите пожалуйста очень надо! я поставлю вам лайк и сделаю как лудшей ответ!!!

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Перевод корявый, но вот: Мы все любим ходить в зоопарк, но что насчёт животных? Как они себя чувствуют? Нам следует держать животных в зоопарках, или это неправильно и лучше, чтобы они обитали в дикой природе? С одной стороны, зоопарки играют важную роль в охране природы. Многие природные места обитания в опасности. Поддерживая вымирающий вид в зоопарках, мы можем быть уверены, что они выживут. Кроме того, хороший зоопарк может быть хорошим источником знаний ( это более литературно, чтобы ложилось на текст, educational - обучающий, учащий) так же он может показать нам привычки (действия) животных и как они поступают в их окружающей среде. Этим путём мы изучаем как защитить их. С другой стороны, в зоопарках есть некоторые недостатки в проживании животных ( вообще удерживании). Зоопарки не могу воссоздавать природную среду обитания зверей, и животные могут быть очень несчастливыми в клетках. Это может быть более полезно тратить деньги на защиту среды обитания чем на зоопарки. К тому же есть много хороших документальных фильмах о животных, поэтому зоопарки действительно не необходимое обучение. Подводя итоги, сильные аргументы за и против зоопарков. Сегодня, множество зоопарков делают самое лучше, чтобы защитить животных. Хотя, я верю, что животным следует жить в природой среде насколько настолько это возможно, и мы должны делать всё самое лучшее, чтобы защитить их и их окружающую среду.