Выполните действия: ПОМОГИТЕ

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14a*(a+2)/7=2a^2+4a 2)25a^2*4-3a/5=5a^2(4-3a)=20a^2-15a^3 3)(2a^2+4a)+(20a^2-15a^3)=2a^2+4a+20a^2-15a^3=22a^2+4a-15a^3
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