Выполните деление: 1) -5x: (-5/9); 2) 18/27a: 9/12; 3) (-9ab^3):(-3ab); 4) 0,25x^6y^5:(1/5x^3y^2).
Алгебра
Выполните деление: 1) -5x: (-5/9); 2) 18/27a: 9/12; 3) (-9ab^3):(-3ab); 4) 0,25x^6y^5:(1/5x^3y^2).
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Четвертый решить не смог. пожалуйста
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