Выполните сложение дробей: 11/35 + ~1/10. Если можно, то сократите получившуюся в результате сложения дробь. В ответе укажите ее числитель.

Математика

Выполните сложение дробей: 11/35 + ~1/10. Если можно, то сократите получившуюся в результате сложения дробь. В ответе укажите ее числитель.

Автор: Гость