Выполните сложение дробей: 11/35 + ~1/10. Если можно, то сократите получившуюся в результате сложения дробь. В ответе укажите ее числитель.

Математика
Выполните сложение дробей: 11/35 + ~1/10. Если можно, то сократите получившуюся в результате сложения дробь. В ответе укажите ее числитель.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) нок(35;10)=70 11/35=22/70( доп. мн 2 ) 1/10=7/70(доп. мн. 7 ) 2) 22/70+7/70: 29/70 Ответ: 29/70
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