Выполните умножение. а)2 1/3*2 б)4*1 1/2 в)1 1/3*9 г)3/7*2 1/3 д)7/8*5 1/3
Математика
Выполните умножение. а)2 1/3*2 б)4*1 1/2 в)1 1/3*9 г)3/7*2 1/3 д)7/8*5 1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2 1/3=7/3х2=4 2/3 б) 6 в)12 г)1 д)4 16/21
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