Выполните умножение,делая записи столбиком . 1294*216,2139*151,6431*33,9075*152 СТОЛБИКОМ пожа??уйста
Математика
Выполните умножение,делая записи столбиком . 1294*216,2139*151,6431*33,9075*152 СТОЛБИКОМ пожа??уйста
Ответ(ы):
Гость:
1294*216 ровно(78) 2139*151 ровно(322989) 6431*33 ровно(212223) 9075*152 ровно(1378900)
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