Вырази в дециметрах : 6м, 800см, 9м, 400см. Вырази в метрах: 70дм, 200 см, 50 дм, 300см.
Математика
Вырази в дециметрах : 6м, 800см, 9м, 400см. Вырази в метрах: 70дм, 200 см, 50 дм, 300см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6м= 60 дм 800см=80дм 9м=90дм 400см =40дм 70дм=7м 200 см=2м 50 дм=5м 300см=3м
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