Вырази в дециметрах : 6м, 800см, 9м, 400см. Вырази в метрах: 70дм, 200 см, 50 дм, 300см.

Математика
Вырази в дециметрах : 6м, 800см, 9м, 400см. Вырази в метрах: 70дм, 200 см, 50 дм, 300см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6м= 60 дм 800см=80дм  9м=90дм  400см =40дм 70дм=7м  200 см=2м  50 дм=5м  300см=3м
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