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Вырази в указаных еденицах измерения 3мин15с=с
Математика
Вырази в указаных еденицах измерения 3мин15с=с
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Автор: Гость
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Гость:
3 мин 15 с= 3*60+15 =180+15=195 с
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