Выразите в метрах 1 см,1мм,3км,,6дм,7см,8мм,4км,6дм,8см,5мм,56км,12дм,56см,89мм. ПОМОГИТЕ ПРОШ?? НЕ ХОЧУ 2 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РЕБЯТЫ И НАПИШИТЕ С РЕШЕНИЕМ ПРОСТИТЕ ЧТО ЗАТРУДНЯЮ НУ НУЖНО ПОЗАРЕЗ ПЛИЗ

Математика

Выразите в метрах 1 см,1мм,3км,,6дм,7см,8мм,4км,6дм,8см,5мм,56км,12дм,56см,89мм. ПОМОГИТЕ ПРОШ?? НЕ ХОЧУ 2 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РЕБЯТЫ И НАПИШИТЕ С РЕШЕНИЕМ ПРОСТИТЕ ЧТО ЗАТРУДНЯЮ НУ НУЖНО ПОЗАРЕЗ ПЛИЗ

Автор: Гость