Выразите в метрах 1 см,1мм,3км,,6дм,7см,8мм,4км,6дм,8см,5мм,56км,12дм,56см,89мм. ПОМОГИТЕ ПРОШ?? НЕ ХОЧУ 2 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РЕБЯТЫ И НАПИШИТЕ С РЕШЕНИЕМ ПРОСТИТЕ ЧТО ЗАТРУДНЯЮ НУ НУЖНО ПОЗАРЕЗ ПЛИЗ
Математика
Выразите в метрах 1 см,1мм,3км,,6дм,7см,8мм,4км,6дм,8см,5мм,56км,12дм,56см,89мм. ПОМОГИТЕ ПРОШ?? НЕ ХОЧУ 2 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РЕБЯТЫ И НАПИШИТЕ С РЕШЕНИЕМ ПРОСТИТЕ ЧТО ЗАТРУДНЯЮ НУ НУЖНО ПОЗАРЕЗ ПЛИЗ
Ответ(ы):
Гость:
1) 1см =0,01м ; 1мм=0,001м; 3км=3000м; 6дм 7см 8мм =0,678м; 4км 6дм 8см 5мм = 4 000,685м; 56км 12дм 56см 89мм=56 001,849м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Математика
1) х+1/3 =-7/5 2)3z+6 / 7 = -z-2 / 5 3)0,2 / 2y-1 = -0,3 / y + 3 / это дробная черта ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТАА