Выразите время в часах и,если возможно,запишите ответ в виде десятичной дроби:а)1ч12мин; б)2ч30мин; в)10ч45мин; г)1ч40мин; д)3ч50мин; е)2ч48мин.

Математика
Выразите время в часах и,если возможно,запишите ответ в виде десятичной дроби:а)1ч12мин; б)2ч30мин; в)10ч45мин; г)1ч40мин; д)3ч50мин; е)2ч48мин.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1,2 часа 2)2,5 часа 3)10,75 часа 4)1 целая 2/3 часа 5)3 целых 5/6 часа 6)2,8 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разбор предложения по составу все весело да дружно потащили ребята машину к подъезду
Ответить
Алгебра
Ира и Игорь учатся в одном классе 6 а.Девочек в этом классе в 1,5 раз больше чем мальчиков.У Игоря одноклассников на 9 меньше чем одноклассниц.Скол...
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова. леса
Ответить
Русский язык
Сочинение по картине В.М. Васнецова "Витязь на распутье"
Ответить
Английский язык
Think what answer you can give to the following guestion
Ответить