Выразите время в часах и,если возможно,запишите ответ в виде десятичной дроби:а)1ч12мин; б)2ч30мин; в)10ч45мин; г)1ч40мин; д)3ч50мин; е)2ч48мин.

Математика

Выразите время в часах и,если возможно,запишите ответ в виде десятичной дроби:а)1ч12мин; б)2ч30мин; в)10ч45мин; г)1ч40мин; д)3ч50мин; е)2ч48мин.

Автор: Гость