Выразите время в часах и,если возможно,запишите ответ в виде десятичной дроби:а)1ч12мин; б)2ч30мин; в)10ч45мин; г)1ч40мин; д)3ч50мин; е)2ч48мин.
Математика
Выразите время в часах и,если возможно,запишите ответ в виде десятичной дроби:а)1ч12мин; б)2ч30мин; в)10ч45мин; г)1ч40мин; д)3ч50мин; е)2ч48мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1,2 часа 2)2,5 часа 3)10,75 часа 4)1 целая 2/3 часа 5)3 целых 5/6 часа 6)2,8 часа
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