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Морфологический разбор слова. леса
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Морфологический разбор слова. леса
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Лес - корень, а так же основа а - окончание
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