Укажите любые существенные отличия человека от животного

Гость: Гость:

Человек в отличие от животных *обладает мышлением и члено раздельной речью * способен к сознательной целенаправленной творческой деятельности *в процессе деятельности преобразует окружающую действительность, создает необходимые ему материальные и духовные блага и ценности *способен изготавливать орудия труда и использовать их как средство производства материальных благ *воспроизводит не только биологическую сущность, поэтому должен удовлетворять не только материальные, но и духовные потребности