Укажите любые существенные отличия человека от животного

Обществознание
Укажите любые существенные отличия человека от животного
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек в отличие от животных  *обладает мышлением и члено раздельной речью * способен к сознательной целенаправленной творческой деятельности *в процессе деятельности преобразует окружающую действительность, создает необходимые ему материальные и духовные блага и ценности *способен изготавливать орудия труда и использовать их как средство производства материальных благ *воспроизводит не только биологическую сущность, поэтому должен удовлетворять не только материальные, но и духовные потребности
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