Вышел купец Степан из чащи леса. открылась перед ним тихая лесная поляна. а там на ??ригорке сияет цветочек аленький, живой,трепещущий сияет ярче солнца взглянул на него Степан и понял, что нет чудесные цветка на белом свете. н...

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Вышел купец Степан из чащи леса. открылась перед ним тихая лесная поляна. а там на ??ригорке сияет цветочек аленький, живой,трепещущий сияет ярче солнца взглянул на него Степан и понял, что нет чудесные цветка на белом свете. нагнулся купец и аккуратно сорвал цветок. и сразу свернула молния, ударил гром деревья сдвинулись. солнечный свет померк. упругие ветки обхватил Степана со всех сторон, будьте к земле приковали. заговорил чейто голос полный гнева. - как посмел ты сорвать любимый мой цветок? отвечал Степан.- я честный русский корабельщик! я объехал пол света, чтобы найти этот цветок для дочки любимой Настеньки... А тебе чудище морское, объясню, что за свой поступок готов ответ держать. проверяемые безударные гласные в корне слова два три слова проверяемые парные по звонкости - глупости согласные в корне слова. два три слова. непроверяемые гласные и согласные аюв корне слова. 2-3 слова.непроизносимые согласные 2-3 слова удвоенные согласные 2_3 слова.перенос слова 2-3 слова

Автор: Гость