Высота футбольных ворот 2 м 40 см, она в 2 раза больше высоты хоккейных ворот. узнай высоту хоккейных ворот. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???

Математика

Высота футбольных ворот 2 м 40 см, она в 2 раза больше высоты хоккейных ворот. узнай высоту хоккейных ворот. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???

Автор: Гость