Высота футбольных ворот 2 м 40 см, она в 2 раза больше высоты хоккейных ворот. узнай высоту хоккейных ворот. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???
Математика
Высота футбольных ворот 2 м 40 см, она в 2 раза больше высоты хоккейных ворот. узнай высоту хоккейных ворот. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2м 40 см= 240см 240:2=120см Ответ: 120 см= 1м 20 см
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