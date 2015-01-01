Взяли 5 листов бумаги, один из них разрезали на 5 частей, один из полученных снова на 5 и так далее. Какое число листов можно таким образом получить? Варианты: 1)2015 2)2016 3)2017 4)2018 Интересует ход решения задачи

Математика

Взяли 5 листов бумаги, один из них разрезали на 5 частей, один из полученных снова на 5 и так далее. Какое число листов можно таким образом получить? Варианты: 1)2015 2)2016 3)2017 4)2018 Интересует ход решения задачи

Автор: Гость