WHAT DO YOU DO IN THESE LESSONS
Английский язык
WHAT DO YOU DO IN THESE LESSONS
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
What ( что) do ( вспомогательный глагол настоящего времени , который помогает определить время в англ. языке Present Simple НЕ ПЕРЕВОДИТСЯ) you ты ( местоимение) do (основной глагол ) делаешь in ( предлог ) на these lessons ( существительное во множественном числе) ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ НА ЭТИХ УРОКАХ?
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