WHAT DO YOU DO IN THESE LESSONS

Гость: Гость:

What ( что) do ( вспомогательный глагол настоящего времени , который помогает определить время в англ. языке Present Simple НЕ ПЕРЕВОДИТСЯ) you ты ( местоимение) do (основной глагол ) делаешь in ( предлог ) на these lessons ( существительное во множественном числе) ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ НА ЭТИХ УРОКАХ?