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5x+8x+11x=72 помогите пожалуйста
Математика
5x+8x+11x=72 помогите пожалуйста
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Гость:
Складываем коэффициенты при х: 24х=72 х=3
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