Составьте сложные предложения со словами аккорд, вокализ, гамма, октава.

Гость: Гость:

Учитель музыки заставлял повторять гаммы,а я думал совершенно о другом. Занавес театра раздвинулся,и зрители услышали торжественные аккорды рояля. Смолк барабан, гитара выдала последний аккорд, и по всему залу разлился чистый вокализ солиста.