Составьте сложные предложения со словами аккорд, вокализ, гамма, октава.
Русский язык
Составьте сложные предложения со словами аккорд, вокализ, гамма, октава.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель музыки заставлял повторять гаммы,а я думал совершенно о другом. Занавес театра раздвинулся,и зрители услышали торжественные аккорды рояля. Смолк барабан, гитара выдала последний аккорд, и по всему залу разлился чистый вокализ солиста.
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