Доказать примерами из комедии Недоросль, что воспитание важнее образования. Даю 20 баллов, срочно!!!
Литература
Доказать примерами из комедии Недоросль, что воспитание важнее образования. Даю 20 баллов, срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Митрофанушка был трусливым и зависимым, не имел своего мнения. Зато, его все пытались выучить. Зачем такие люди, которые имеют образование, но не имеют обычного воспитания? Стародум как раз же, был воспитан, но не образован. Он противоположен Митрофанушке
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