В треугольника АВС угол С равен 90°, cos А =⅞, АС=14. Найдете АВ. Пожалуйста срочнооо

Геометрия

В треугольника АВС угол С равен 90°, cos А =⅞, АС=14. Найдете АВ. Пожалуйста срочнооо

Автор: Гость