В треугольника АВС угол С равен 90°, cos А =⅞, АС=14. Найдете АВ. Пожалуйста срочнооо
Геометрия
В треугольника АВС угол С равен 90°, cos А =⅞, АС=14. Найдете АВ. Пожалуйста срочнооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Косинус угла есть отношение прилежащего угла к гипотенузе. Пусть AB = x, тогда можно составить пропорцию: 7:8=14:x x= (14*8)/2=16 Ответ: AB = 16
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