Люди часто дарят мне подарки. Перевести в Present Simple
Английский язык
Люди часто дарят мне подарки. Перевести в Present Simple
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
People often give me presents
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