Для записи текста используется 256-символьный алфавит. Какой объем информации в ба??тах содержат 15 страниц текста, если на каждой странице расположено 32 строки по 64 символа в строке?

Информатика

Для записи текста используется 256-символьный алфавит. Какой объем информации в ба??тах содержат 15 страниц текста, если на каждой странице расположено 32 строки по 64 символа в строке?

Автор: Гость