Для записи текста используется 256-символьный алфавит. Какой объем информации в ба??тах содержат 15 страниц текста, если на каждой странице расположено 32 строки по 64 символа в строке?
Информатика
Для записи текста используется 256-символьный алфавит. Какой объем информации в ба??тах содержат 15 страниц текста, если на каждой странице расположено 32 строки по 64 символа в строке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мощность алфавита 256 символов. для кодировки понадобиться (2^8=256) 8 бит, или 1 байт. 15*32*64=98048 байт
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