Найдите в словах изученные орфограммы,с 4аждым словом запишите слово с орфограммой на это же правило-чаща,моряк,пряжка,Волга,пружина,пшеница,ночка,друзья,Курск

Гость: Гость:

Чаща-ча,ща пиши буквой а. Моряк-безударная гласная в корне слова. Пряжка-парные согласные. Волга-реки,озера,имена,города,страны с заглавной буквы. Пружина-жи,ши пиши буквой и. Пшеница-словарное слово. Ночка- чк,чн пиши без мягкого знака. Друзья- мягкий знак.(я сомневаюсь в ответе) Курск-заглавная буква (так же как Волга)