Аннотация к сказке о мертвой царевне и о семи богатырях и отправьте рисунок к этой сказке.Заранее спасибо.

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Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях - изумительная история о прекрасной царевне, ее женихе королевиче Елисее, злой мачехи и семи богатырях. Это произведение Пушкина до сих пор остается одним из самых добрых и поучительных творений. Красавица, царская дочь, осталась одна без попечения матери и подрастая затмила своей красотой мачеху. Та же полна "черной зависти" приказала служанке отвести ее в густой лес и бросить там на "съедение волкам". В лесу царевну приютили семь богатырей. "Волшебное зеркало", которое было в приданном мачехе, однажды проговорилось о том что соперница-царевна жива. Злость и зависть заставили мачеху саму отправиться в лес, что бы убить падчерицу отравленным яблоком. В это время королевич Елисей отправился на поиски суженной. Много пришлось постранствовать ему, пока Ветер не подсказал где находится пещера с хрустальным гробом в котором и нашла свой последний приют отравленная царевна. Сила любви и верности оказались сильнее злых чар и царевна ожила. Царица умерла от ненависти и тоски. Эта история красавицы царевны, преследуемой злой мачехой и нашедшей приют в лесу в доме семи богатырей, сила любви и преданности будет трогать сердца людей на протяжении еще многих эпох.