Аннотация к сказке о мертвой царевне и о семи богатырях и отправьте рисунок к этой сказке.Заранее спасибо.

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Аннотация к сказке о мертвой царевне и о семи богатырях и отправьте рисунок к этой сказке.Заранее спасибо.
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Гость:
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях - изумительная  история о прекрасной царевне, ее женихе королевиче Елисее,  злой мачехи и семи богатырях.  Это произведение Пушкина  до сих пор остается одним из самых добрых и поучительных творений. Красавица, царская дочь, осталась одна без попечения матери и подрастая затмила своей красотой мачеху. Та же полна "черной зависти" приказала служанке отвести ее в густой лес и бросить там на "съедение волкам". В лесу царевну приютили семь богатырей. "Волшебное зеркало", которое было в приданном мачехе, однажды проговорилось о том что соперница-царевна жива. Злость и зависть заставили мачеху саму отправиться в лес, что бы убить падчерицу отравленным яблоком. В это время королевич Елисей отправился на поиски суженной. Много пришлось постранствовать ему, пока Ветер не подсказал где находится пещера с хрустальным гробом в котором и нашла свой последний приют отравленная царевна. Сила любви  и верности оказались сильнее злых чар и царевна ожила. Царица умерла от ненависти и тоски. Эта история красавицы царевны, преследуемой злой мачехой и нашедшей приют в  лесу в доме семи богатырей, сила любви  и преданности будет трогать сердца людей на протяжении еще многих эпох.
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