Упростить выражение 4*(5y-2)-9*(6y+2) при y=2.5
Математика
Упростить выражение 4*(5y-2)-9*(6y+2) при y=2.5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20y-8-54y-18 -34y-26 При y=2,5, -34*2,5-26=111
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