Представь число в виде дроби с указанным знаменателем (18): 8|9=...,22|36...,5|6=...,45|81=...,4|9=...,65|78=...,1,5=…,2|3=… (36):35|42=…,0,25=…,11|12=…,5|6=…,58|72=…,5|9=...,46|72=...,1=…,25|45=…,11|18=… помогите✌
Математика
Представь число в виде дроби с указанным знаменателем (18): 8|9=...,22|36...,5|6=...,45|81=...,4|9=...,65|78=...,1,5=…,2|3=… (36):35|42=…,0,25=…,11|12=…,5|6=…,58|72=…,5|9=...,46|72=...,1=…,25|45=…,11|18=… помогите✌
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/9=16/18 22/36=11/18 5/6=15/18 45/81= 4/9=8/18 65/78= 1.5= 2/3=12/18 35/42= 0.25= 11/12=33/36 5/6=30/36 58/72=29/36 5/9=20/36 46/72=23/36 1= 11/18=22/36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 2% годовых, если первоначальный вклад 11000 р. ?
Английский язык