Write out words and word combinations which mean the following Друг по переписке подружиться Начинать(дружеские отношения) Поддерживать(дружеские отношения) быть друзьями возобновить дружбу дружелюбный дружба быть без ...

Английский язык
Write out words and word combinations which mean the following Друг по переписке подружиться Начинать(дружеские отношения) Поддерживать(дружеские отношения) быть друзьями возобновить дружбу дружелюбный дружба быть без друзей друзья детства бывший друг
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