Сравнить числа 60100 ц и 60 т что больше

Математика
Сравнить числа 60100 ц и 60 т что больше
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Гость:
Вот ответ:60100ц>60т
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