Не переводя - Деепричастие ??

Русский язык
Не переводя - Деепричастие ??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ммм по моему да..........
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