Чем отличаются магматические горные породы от метаморфических и осадочных

География
Чем отличаются магматические горные породы от метаморфических и осадочных
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Магматические горные породы - изверженные горные породы, образовавшиеся при застывании и кристализации магмы. Осадочные горные породы - породы возникшие путем осаждения вещества в водной сере. Магматические горные породы - породы подвергшиеся метаморфизму.
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