В каких словах букв больше чем звуков? подъезд, платье, соль, метель, семья, пальто.
Русский язык
В каких словах букв больше чем звуков? подъезд, платье, соль, метель, семья, пальто.
Ответ(ы):
Гость:
Подъезд платье соль метель пальто
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