Аже туралы эссе қалай жазу керек
Қазақ тiлi
Аже туралы эссе қалай жазу керек
Ответ(ы):
Гость:
Прости конечно сама не знаю как переводится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отрезок длиной 90 мм раделили сначала на 3 равных части, а затем каждую из них разде??или на 2 равные части . НА СКОЛЬКО РАВНЫХ частей разделили ве...
Биология
Русский язык
Биология
1)Озера не соединяются с................. 2)Моря соединяются с .......... 3)Вода на вкус обычна и всега . 4)Размеры ...........5)Сходство.............