Аже туралы эссе қалай жазу керек

Қазақ тiлi
Аже туралы эссе қалай жазу керек
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Гость:
Прости конечно сама не знаю как переводится
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