(x-1 2/5)÷10+7 5/12=9
Математика
(x-1 2/5)÷10+7 5/12=9
Ответ(ы):
Гость:
(х - 1 2/5) : 10 + 7 5/12 = 9 (х - 1 2/5) : 10 = 8 12/12 -7 5/12 х - 1 2/5 = 1 7/12 · 10 х - 1 2/5 = 19/12 · 10 х = 15 5/6+1 2/5 х = 15 25/30 +1 12/30 х = 16 37/30 х = 17 7/30
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