X^2-225gt;0 решите неравенство

Алгебра
X^2-225gt;0 решите неравенство
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2>225 х>15;х>-15 х принадлежит [15;+ &) & - бесконечность
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